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        Antalya'da Türk sofra kültürü ve yemekleri "Toy Yemeği" etkinliğinde tanıtıldı

        Antalya'da gençlere ve çocuklara Türk sofra kültürü ile geleneksel yemeklerin tanıtılması amacıyla "Toy Yemeği" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 16:19 Güncelleme: 09.01.2025 - 16:32
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        Antalya'da Türk sofra kültürü ve yemekleri "Toy Yemeği" etkinliğinde tanıtıldı
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        Antalya'da gençlere ve çocuklara Türk sofra kültürü ile geleneksel yemeklerin tanıtılması amacıyla "Toy Yemeği" etkinliği düzenlendi.

        Muratpaşa ilçesindeki Envar Okulları kampüsünde gerçekleştirilen programda, öğrencilere ve katılımcılara toy kültürü hakkında bilgi verildi.

        Ardından okuldaki gastronomi atölyesinde şef Halil Gökmenoğlu ve beraberindeki şefler, öğrenciler eşliğinde özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ne ait yemekler hazırladı.

        Hazırlanan glorik bulgur köfte, etli lahana sarma, piti, bal kabağı dolması, herse keşkek, pitik ekmek, hoşaf, gömme, ekşili sebze, erik dolması ve kasefe tatlısı toy yemeğinde katılımcılara ikram edildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, burada yaptığı konuşmada, organizasyona emek verenlere teşekkür etti.

        Bakanlık olarak bu yıl Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni tüm Türkiye'de uyguladıklarını vurgulayan Saygusuz, şunları söyledi:

        "Maarif modelinin en önemli özelliklerinden biri çocuklarımıza derslerimizi anlatırken yaşam becerileri de kazandırabilmek, hayatın içinden konuları da çocuklarımıza anlatabilmektir. Dolayısıyla bugün hem kendi kültürümüzden olan yemeklerin çocuklarımıza tanıtılması, toy geleneğinin anlatılması ve bunu anlatırken öğrencilerimizi de işin içine katarak toy yemeği hazırlamalarına fırsat verilmesi çok önemli ve kıymetli. Maarif modelde belirttiğimiz yaşam becerilerini öğrencilere kazandırma hedefimizin bizzat bu okulumuzda uygulandığını görüyoruz."

        Envar Okulları Kurucu Temsilcisi Mehmet Karakayalı ise "Eno4 bütüncül eğitim" kapsamında son 10 yıldır çalışmalar yürüttüklerini ve öğrencilerin drama, gastronomi, mekatronik ve yapay zeka gibi alanlarda kendilerini geliştirdiklerini anlattı.

        Şef Halil Gökmenoğlu da zengin Anadolu mutfağını ve Türk kültürünü gençlere tanıtmayı amaçladıklarını dile getirdi.

        Toy yemeklerinin geçmişten bugüne aktarılmış gelenek olduğunu ve sürdürülmesi gerektiğini belirten Gökmenoğlu, program için Ahlat ilçesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne özgü yemekler hazırladıklarını kaydetti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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