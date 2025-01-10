Alanya'da yangın çıkan lüks gezi teknesi kullanılamaz hale geldi
Antalya'nın Alanya ilçesinde iskelede bulunan lüks gezi teknesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde iskelede bulunan lüks gezi teknesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli lüks gezi teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tekne kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.