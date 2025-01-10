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        Antalya'da devrilen forkliftin altında kalan kişi hayatını kaybetti

        Antalya'nın Kaş ilçesinde kullandığı forkliftin refüje devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 15:31 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:45
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        Antalya'da devrilen forkliftin altında kalan kişi hayatını kaybetti
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde kullandığı forkliftin refüje devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

        Mustafa Yeşil'in (51) kullandığı forklift, Kaş-Kalkan kara yolunda parke çalışması sırasında refüje devrildi. Aracın altında kalan Yeşil ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yeşil, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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