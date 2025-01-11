Antalya merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı
Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, fuhşu teşvik ettikleri, yer temini sağladıkları ve insan ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik "Oyunbozan Operasyonu" başlatıldı.
Üç aylık teknik ve fiziki takibin ardından kadınları zorla fuhşa yönlendiren şüpheliler tespit edildi.
Antalya, İzmir ve Adana'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı, zorla fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 23 kadın kurtarıldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, dijital materyal, cinsel içerikli malzeme ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 352 bin 725 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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