Muratpaşa'da geri dönüşüm projesine katılanlar 1,4 milyon lira gelir elde etti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Çevreci Komşu Kart projesiyle, 2024 yılında çöplerini atmayıp ayrıştıran vatandaşların 1 milyon 418 bin 971 lira kazanç sağladığı bildirildi.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Sıfır Atık" projesi kapsamında hayata geçirilen Çevreci Komşu Kart projesinin, 2016 yılında pilot uygulama olarak başlatıldığı iki mahallede elde edilen başarının ardından tüm ilçeye yayıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, 2024 yılında evlerden cam, kağıt, plastik ve metal atıktan oluşan 1 milyon 555 bin 22 kilogram ambalaj atığı toplandığı belirtilerek, "İlçe sakinleri, atmayıp biriktirdikleri bu atıklar karşılığında 1 milyon 418 bin 971 lira gelir elde etti. Toplanan atıkların yüzde 44'ünü kağıt, yüzde 32'sini plastik atık oluşturdu." ifadeleri kullanıldı.

Projenin hayata geçirildiği yıldan bu yana 24 milyon 528 bin 367 kilogram geri dönüştürülebilir atık toplandığı kaydedildi.