Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Muratpaşa'da geri dönüşüm projesine katılanlar 1,4 milyon lira gelir elde etti

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Çevreci Komşu Kart projesiyle, 2024 yılında çöplerini atmayıp ayrıştıran vatandaşların 1 milyon 418 bin 971 lira kazanç sağladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 11:00 Güncelleme: 12.01.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muratpaşa'da geri dönüşüm projesine katılanlar 1,4 milyon lira gelir elde etti
        ABONE OL

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Çevreci Komşu Kart projesiyle, 2024 yılında çöplerini atmayıp ayrıştıran vatandaşların 1 milyon 418 bin 971 lira kazanç sağladığı bildirildi.

        Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Sıfır Atık" projesi kapsamında hayata geçirilen Çevreci Komşu Kart projesinin, 2016 yılında pilot uygulama olarak başlatıldığı iki mahallede elde edilen başarının ardından tüm ilçeye yayıldığı anımsatıldı.

        Açıklamada, 2024 yılında evlerden cam, kağıt, plastik ve metal atıktan oluşan 1 milyon 555 bin 22 kilogram ambalaj atığı toplandığı belirtilerek, "İlçe sakinleri, atmayıp biriktirdikleri bu atıklar karşılığında 1 milyon 418 bin 971 lira gelir elde etti. Toplanan atıkların yüzde 44'ünü kağıt, yüzde 32'sini plastik atık oluşturdu." ifadeleri kullanıldı.

        Projenin hayata geçirildiği yıldan bu yana 24 milyon 528 bin 367 kilogram geri dönüştürülebilir atık toplandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak
        Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak
        "Dört penaltıyı vermedi"
        "Dört penaltıyı vermedi"
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Alman bakanlar itiraf etmiş: Ordunun hâlinden habersizdik
        Alman bakanlar itiraf etmiş: Ordunun hâlinden habersizdik
        Mika yüksekten uçtu
        Mika yüksekten uçtu
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti

        Benzer Haberler

        Sahillerde 'karaya çıkarılması yasak' balon balığı tehlikesi
        Sahillerde 'karaya çıkarılması yasak' balon balığı tehlikesi
        Canı çekene, 'adet' satılıyor; nektarin, şeftali 150, erik 100 lira
        Canı çekene, 'adet' satılıyor; nektarin, şeftali 150, erik 100 lira
        MÜSİAD Antalya Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu yapıldı
        MÜSİAD Antalya Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Nergis toplamak için çıktıkları dağda mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı
        Nergis toplamak için çıktıkları dağda mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı
        'Oyunumuzu kimse bozamaz' diyen fuhuş şebekesine 'Oyunbozan' operasyonu
        'Oyunumuzu kimse bozamaz' diyen fuhuş şebekesine 'Oyunbozan' operasyonu
        Antalya merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı
        Antalya merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı