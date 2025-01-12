Antalya'da köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü
Antalya'nın Kaş ilçesinde köprüden dereye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Kaş ilçesinde köprüden dereye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Süleyman Gülcü (19) yönetimindeki 07 AKC 062 plakalı otomobil, Kasaba-Kaş kara yolu Uğrar Mahallesi'ndeki Felen Köprüsü'nden dereye düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Dereden ekiplerce çıkarılan ve Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan Gülcü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hastaneye gelen gencin yakınları, üzüntü yaşadı.
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