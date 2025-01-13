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        Antalyaspor, teknik direktör Alex ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor, teknik direktör Alex de Souza ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 19:43 Güncelleme: 13.01.2025 - 19:43
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        Antalyaspor, teknik direktör Alex ile yollarını ayırdı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor, teknik direktör Alex de Souza ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Alex de Souza ve ekibi ile çalıştığı dönemle ilgili karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Alex de Souza'ya teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki teknik adamlık kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

        Brezilyalı teknik direktör, Akdeniz temsilcisinde 18'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 21 maçta görev yaptı. Antalyaspor bu maçlarda 9 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

        Kırmızı-beyazlılar, 19. hafta maçında dün Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 yenildi.

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