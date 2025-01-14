Antalyaspor'da teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu getirildi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi.
Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Teknik direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.
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