Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor'da teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu getirildi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 19:54 Güncelleme: 14.01.2025 - 19:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor'da teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu getirildi
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi.

        Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

        Açıklamada, "Teknik direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Blinken: Hamas'ın yanıtı bekleniyor
        Blinken: Hamas'ın yanıtı bekleniyor
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!

        Benzer Haberler

        Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: Emre Belözoğlu ile iyi başarılar elde ed...
        Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: Emre Belözoğlu ile iyi başarılar elde ed...
        Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Tosca" operasını sahneleyecek
        Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Tosca" operasını sahneleyecek
        Turizm ve gastronomi sektörü Antalya'da buluşacak
        Turizm ve gastronomi sektörü Antalya'da buluşacak
        Antalya'da taksilere panik butonlu araç takip ve kamera sistemi kurulacak
        Antalya'da taksilere panik butonlu araç takip ve kamera sistemi kurulacak
        Antalya'da taksilere panik butonlu güvenlik sistemi
        Antalya'da taksilere panik butonlu güvenlik sistemi
        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 15 şüpheli y...
        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 15 şüpheli y...