Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kumluca'da öğrenciler yararına kermes düzenlendi

        Kumluca ilçesindeki Mavikent Durali Yazıcı Okulunda, öğrenciler yararına kermes yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 16:54 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kumluca'da öğrenciler yararına kermes düzenlendi
        ABONE OL

        Kumluca ilçesindeki Mavikent Durali Yazıcı Okulunda, öğrenciler yararına kermes yapıldı.

        Okul aile birliği ve veliler tarafından düzenlenen kermes, okul bahçesinde gerçekleştirildi.

        Etkinliğe, Mavikent Mahalle Muhtarı Adem Karataç, Belediye Meclis Üyeleri, öğretmenler, veli ve öğrenciler katıldı.

        Okul Müdürü Kani Akboğa, kermese katılanlara teşekkür etti.

        Kermeste çeşitli hediye çekilişleri yapıldığını belirten Akboğa, kermese katkı sunanlara hediye verileceğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Bir gün önce çay içmeye gittikleri ailenin kızını öldürdü!
        Bir gün önce çay içmeye gittikleri ailenin kızını öldürdü!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Hadzabe Kabilesi'nin avcı-toplayıcı yaşamı
        Hadzabe Kabilesi'nin avcı-toplayıcı yaşamı
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Özdil “olağan dışı” demişti
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…

        Benzer Haberler

        Antalya'da geçen sene tatil yapan Avrupalı gurbetçi sayısı 1 milyonu geçti
        Antalya'da geçen sene tatil yapan Avrupalı gurbetçi sayısı 1 milyonu geçti
        Türkiye Turizm Tedarik Buluşması Antalya'da kapılarını açtı
        Türkiye Turizm Tedarik Buluşması Antalya'da kapılarını açtı
        Antalya'da 49 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Antalya'da 49 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Aksu'da sağanak etkili oldu
        Aksu'da sağanak etkili oldu
        Antalya'da son bir haftada yakalanan 1641 şüpheliden 280'i tutuklandı
        Antalya'da son bir haftada yakalanan 1641 şüpheliden 280'i tutuklandı
        Emre Belözoğlu'nun Antalyaspor'da hedefi 1,8 puan ortalaması
        Emre Belözoğlu'nun Antalyaspor'da hedefi 1,8 puan ortalaması