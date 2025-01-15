Antalya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobilin, park halindeki otomobile çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobilin, park halindeki otomobile çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
İbrahim K. idaresindeki 07 ASS 052 plakalı otomobil, Antalya-Alanya D400 kara yolu Cumalı mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, yol kenarında park halinde bulunan 07 MZD 95 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil sürüklenip 50 metre ileride duvara çarparak durdu.
Kazada, sürücü İbrahim K. ve yanındaki H.D. yaralandı.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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