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        Antalya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobilin, park halindeki otomobile çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 15.01.2025 - 18:30
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        Antalya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobilin, park halindeki otomobile çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

        İbrahim K. idaresindeki 07 ASS 052 plakalı otomobil, Antalya-Alanya D400 kara yolu Cumalı mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, yol kenarında park halinde bulunan 07 MZD 95 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil sürüklenip 50 metre ileride duvara çarparak durdu.

        Kazada, sürücü İbrahim K. ve yanındaki H.D. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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