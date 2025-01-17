Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kumluca'da Yeşilçam müzikleri seslendirildi

        Kumluca Belediyesi Türk Sanat Müziği topluluğu tarafından Yeşilçam müzikleri seslendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 12:05 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kumluca'da Yeşilçam müzikleri seslendirildi
        ABONE OL

        Kumluca Belediyesi Türk Sanat Müziği topluluğu tarafından Yeşilçam müzikleri seslendirildi.

        Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ndeki etkinliğe Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve vatandaşlar katıldı.

        Konserde, Yeşilçam filmlerinde hafızalara kazınmış 22 eser, 13 solist tarafından seslendirildi.

        Kumluca Belediye Başkanı Avcıoğlu, değerleri yaşatmak için çalıştıklarını söyledi.

        Kültür ve sanata her zaman önem verdiklerini dile getiren Avcıoğlu, "Türk sanat müziği gibi köklü değerlerimizi yaşatmak için çalışıyoruz. Koromuz her konserinde yeni sürprizler ve seslerle karşımıza geliyorlar." dedi.

        Konserin sonunda, Başkan Avcıoğlu şef İbrahim Bilgenoğlu'na çiçek verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        DEM Parti heyetinden açıklama
        DEM Parti heyetinden açıklama
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Biden TikTok yasağını uygulamayacak mı?
        Biden TikTok yasağını uygulamayacak mı?

        Benzer Haberler

        Kumluca'da vatandaşlara orman yangınları hakkında bilgi verildi
        Kumluca'da vatandaşlara orman yangınları hakkında bilgi verildi
        Bakan Yumaklı: Tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada 9'uncuyuz
        Bakan Yumaklı: Tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada 9'uncuyuz
        Dünya ölçüm tarihinin en sıcak yılı 2024
        Dünya ölçüm tarihinin en sıcak yılı 2024
        Antalya'da bazı turistik tesisler sömestir tatilinde başarılı öğrencileri ü...
        Antalya'da bazı turistik tesisler sömestir tatilinde başarılı öğrencileri ü...
        Turizmciler hizmet kalitesine "sürdürülebilir turizmi" ekliyor
        Turizmciler hizmet kalitesine "sürdürülebilir turizmi" ekliyor
        Üniversite öğrencisinin boyu Antalya'da yapılan operasyonla 5 santimetre uz...
        Üniversite öğrencisinin boyu Antalya'da yapılan operasyonla 5 santimetre uz...