Kumluca'da Yeşilçam müzikleri seslendirildi

Kumluca Belediyesi Türk Sanat Müziği topluluğu tarafından Yeşilçam müzikleri seslendirildi.

Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ndeki etkinliğe Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve vatandaşlar katıldı.

Konserde, Yeşilçam filmlerinde hafızalara kazınmış 22 eser, 13 solist tarafından seslendirildi.

Kumluca Belediye Başkanı Avcıoğlu, değerleri yaşatmak için çalıştıklarını söyledi.

Kültür ve sanata her zaman önem verdiklerini dile getiren Avcıoğlu, "Türk sanat müziği gibi köklü değerlerimizi yaşatmak için çalışıyoruz. Koromuz her konserinde yeni sürprizler ve seslerle karşımıza geliyorlar." dedi.

Konserin sonunda, Başkan Avcıoğlu şef İbrahim Bilgenoğlu'na çiçek verdi.