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        Antalya'da kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu bulundu

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 12:23 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:38
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        Antalya'da kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu bulundu
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu bulundu.

        Beyrebucak Mahallesi'nde dün kaybolan Suriye uyruklu 2 yaşındaki Esil Mustafa'yı arama çalışmalarına, AFAD, jandarma, İHH arama kurtarma ve gönüllülerden oluşan 250 kişilik ekip katıldı.

        Yaklaşık 8 saat süren dron destekli çalışmalarda, çocuk kaybolduğu bölgeden 1 kilometre uzaklıkta bulundu.

        Çocuk, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Beyrebucak Mahallesi'nde dün Esil Mustafa'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve İHH arama kurtarma ekipleri sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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