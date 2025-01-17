Antalya'da kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu bulundu
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu bulundu.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu bulundu.
Beyrebucak Mahallesi'nde dün kaybolan Suriye uyruklu 2 yaşındaki Esil Mustafa'yı arama çalışmalarına, AFAD, jandarma, İHH arama kurtarma ve gönüllülerden oluşan 250 kişilik ekip katıldı.
Yaklaşık 8 saat süren dron destekli çalışmalarda, çocuk kaybolduğu bölgeden 1 kilometre uzaklıkta bulundu.
Çocuk, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Beyrebucak Mahallesi'nde dün Esil Mustafa'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve İHH arama kurtarma ekipleri sevk edilmişti.
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