Elmalı'da selden etkilenenlere saman ve yonca yardımı yapıldı

Belediyenin saman desteğinden yararlanan Durmuş Güneş, aşırı yağış nedeniyle hayvan barınaklarının su altında kaldığını ve bu desteğin kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti. ​​​​​​​

Afette can kaybı olmadığını belirten Demir, "Besihanemize giren sular nedeniyle hayvancılarımızın saman ve yem zararı oldu. Belediye ihtiyacımızı ücretsiz karşıladı." dedi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince Elmalı'nın Yuva Mahallesi'ndeki afetzedelere 388 balya saman, 50 balya yonca yardımı yapıldı.

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