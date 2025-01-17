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        Antalya'da bir kitabevi "Karneni Getir Kitabını Götür " kampanyası başlattı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir kitabevi, öğrencileri sevindirmek adına "Karneni Getir, Kitabını Götür" kampanyası yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 14:05 Güncelleme: 17.01.2025 - 14:22
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        Antalya'da bir kitabevi "Karneni Getir Kitabını Götür " kampanyası başlattı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir kitabevi, öğrencileri sevindirmek adına "Karneni Getir, Kitabını Götür" kampanyası yaptı.

        Kampanya ile karnesini getiren her öğrenci istediği kitabı ücretsiz alabilecek.

        Kitabevi yöneticisi Reşat Keleş, yaptığı açıklamada, geçen sene 6 bin kitap hediye ettiklerini söyledi.

        Amaçlarının öğrencilere yardım etmek olduğunu belirten Keleş, "Öğrencinin takdir ya da teşekkür alması hiç fark etmiyor. Karnesiyle gelen herkese biz burada kitap hediye ediyoruz. Okul öncesi kitaplardan üniversite hazırlık kitaplarına kadar istediği tercihi yapabiliyor. Bizim için önemli olan kitaplara ulaşamayan çocuklara yardım etmek." dedi.

        Kampanyanın 26 Ocak'a kadar devam edeceğini aktaran Keleş, kullanılmayan kitaplar karşılığında da yeni kitap verdiklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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