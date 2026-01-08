Habertürk
        Pendiksporlu genç futbolcu Hüseyin Maldar'ın hedefi 1. Lig'de şampiyonluk:

        METİN ARSLANCAN - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atko Grup Pendikspor'un formasını giyen sağ kanat oyuncusu Hüseyin Maldar, ligde şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

        Giriş: 08.01.2026 - 11:11 Güncelleme: 08.01.2026 - 11:26
        Pendiksporlu genç futbolcu Hüseyin Maldar'ın hedefi 1. Lig'de şampiyonluk:
        METİN ARSLANCAN - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atko Grup Pendikspor'un formasını giyen sağ kanat oyuncusu Hüseyin Maldar, ligde şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

        Genç oyuncu, sezonun ikinci yarısı öncesinde Belek'te AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        Devre arası kampıyla ilgili konuşan 18 yaşındaki futbolcu, "Hazırlıklarımıza en iyi şekilde devam ediyoruz. Kamp çok yorucu şu an ama bu süreci iyi geçirip ikinci devre rahat bir şekilde ilerlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bu sezon 3 gole imza atan genç oyuncu, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

        "Biz de herkes gibi şampiyon olmak istiyoruz. Bireysel hedeflerime gelirsek de Pendik'te takımıma en iyi şekilde katkı vermek istiyorum. İlerleyen süreçte de menajerim ve hocalarım bana en iyi rotayı çizecektir. Hedeflerim var ve bu hedefler doğrultusunda ilerliyorum. Pendikspor'da böyle başlayacağımı ben de düşünmemiştim ama Uğur hocam bana güvendi. Antrenmanlarda elimden geleni yaptım. Bundan sonra da daha iyisini yaparak devam etmek istiyorum."

        - "Hedefim Avrupa'da oynamak"

        Hüseyin Maldar, Avrupa'da forma giymeyi hedeflediğini ve bunun için çok çalışması gerektiğini dile getirdi.

        Kırmızı-beyazlı futbolcu, kariyeriyle ilgili şunları kaydetti:

        "Her genç futbolcunun olduğu gibi benim de hayallerim var. Avrupa'da oynamak istiyorum. Bunun için çok çalışmalıyım ve çalışmaya devam edeceğim. İnşallah oraları göreceğime inanıyorum."

        Çocuk yaştan beri Cristiano Ronaldo hayranı olduğunu açıklayan Hüseyin Maldar, Portekizli oyuncunun yaşamını örnek aldığını aktardı.

        - "Arda Turan, çok büyük bir teknik adam"

        Genç futbolcu, Eyüpspor'dan eski teknik direktörü Arda Turan'la ilgili övgü dolu sözler kullandı.

        Arda Turan'ın kendisine çok yardımcı olduğunu vurgulayan Hüseyin Maldar, "Arda Turan bir teknik adamdan ziyade çok iyi bir insan. Genç oyunculara Eyüpspor'da çok yardımcı oluyordu. Hocalığına bir şey diyemem, zaten çok büyük bir hoca. İnşallah yolu açık olur, en iyi yerlere gelir. Bu süreçte yardımı dokunduğu için çok teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

        Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar ile iletişimlerinin çok iyi olduğunun altını çizen sağ kanat oyuncusu, "Uğur hocayla Eyüpspor'da da ağabey-kardeş gibiydik. Hep yanıma gelip konuşurdu. Burda da çok yardımcı oldu. Bana çok güveniyor. Ben de güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yapıyorum. Bu ilişkiyi sürdüreceğimize inanıyorum. İkinci devre umarım daha iyi olur." diyerek sözlerini tamamladı.

