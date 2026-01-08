Antalya Serbest Bölge'nin ticaret hacmi arttı

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya Serbest Bölge'nin ticaret hacmi 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 4,30 artarak 1 milyar 165 milyon dolara ulaştı.

Bölgede yat sektöründen medikale, tekstilden elektroniğe kadar farklı sektörlerdeki firmalar, ihracat odaklı faaliyet yürütüyor.

Almanya, Hollanda, ABD, İtalya ve İsviçre başta olmak üzere 22'si yabancı sermayeli 79 firmanın faaliyet gösterdiği bölgede 2025 yılı ticaret hacmi, tüm zamanların rakamını geride bıraktı.

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, AA muhabirine, 2024'te 1 milyar 117 milyon dolar olan ticaret hacminin 2025'te yüzde 4,30'luk artışla 1 milyar 165 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Bölgedeki firmalardan 44'ünün yat, 13'ünün elektronik, 4'ünün medikal ve 18 firmanın da farklı sektörlerde faaliyet gösterdiğini dile getiren Gürses, iyi bir yıl geçirdiklerini belirtti.

Bölgede yüzde 45'i kadın yaklaşık 7 bin 500 kişinin istihdam edildiğini kaydeden Gürses, "Serbest bölgemizde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 168. Yarattığı katma değer son derece yüksek. Kilogram bazında da çok ciddi değer katıyor ülkemize." dedi.