        Antalya Serbest Bölge'nin ticaret hacmi arttı

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya Serbest Bölge'nin ticaret hacmi 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 4,30 artarak 1 milyar 165 milyon dolara ulaştı.

        Giriş: 08.01.2026 - 11:13 Güncelleme: 08.01.2026 - 11:13
        Antalya Serbest Bölge'nin ticaret hacmi arttı
        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya Serbest Bölge'nin ticaret hacmi 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 4,30 artarak 1 milyar 165 milyon dolara ulaştı.

        Bölgede yat sektöründen medikale, tekstilden elektroniğe kadar farklı sektörlerdeki firmalar, ihracat odaklı faaliyet yürütüyor.

        Almanya, Hollanda, ABD, İtalya ve İsviçre başta olmak üzere 22'si yabancı sermayeli 79 firmanın faaliyet gösterdiği bölgede 2025 yılı ticaret hacmi, tüm zamanların rakamını geride bıraktı.

        Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, AA muhabirine, 2024'te 1 milyar 117 milyon dolar olan ticaret hacminin 2025'te yüzde 4,30'luk artışla 1 milyar 165 milyon dolara ulaştığını söyledi.

        Bölgedeki firmalardan 44'ünün yat, 13'ünün elektronik, 4'ünün medikal ve 18 firmanın da farklı sektörlerde faaliyet gösterdiğini dile getiren Gürses, iyi bir yıl geçirdiklerini belirtti.

        Bölgede yüzde 45'i kadın yaklaşık 7 bin 500 kişinin istihdam edildiğini kaydeden Gürses, "Serbest bölgemizde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 168. Yarattığı katma değer son derece yüksek. Kilogram bazında da çok ciddi değer katıyor ülkemize." dedi.

        - Yatırımcılardan talep çok, yatırım için alan yok

        Rıhtımda yapılan 560 ton taşıma kapasiteli travel lift (vinç) ile 2 bin ton ve 90 metreye kadar yatların denize indirilmesini sağlayan asansör sistemi yatırımlarıyla bölgenin Doğu Akdeniz'in en yüksek kapasiteli yat, imalat ve bakım onarım yeri haline geldiğini ifade eden Gürses, şöyle devam etti:

        "Bölgemizde 2 bin tona kadar yatları denize indirip karaya çekme imkanına sahibiz. Rıhtımlarımız yat bağlamaya son derece uygun. Kapalı ve açık alanlarda bakım onarım yapma imkanına sahibiz. Bunlar cazibe ve güç yaratıyor. Yurt dışında Antalya Serbest Bölge bilinen bir marka olduğunu söyleyebiliriz."

        Zeki Gürses, bu açıdan yatırımcılardan da talep gördüklerini dile getirdi.

        Ağırlıklı olarak yat sektöründe yatırımcılardan talep geldiğini anlatan Gürses, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Dünyadaki ekonomik zor şartlara rağmen Antalya Serbest Bölge'ye şu anda yatırım talebi devam ediyor fakat arazi, yer konusundaki sıkıntımızı henüz çözebilmiş değiliz. 2018 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Serbest Bölgemize dahil ettiğimiz bir arazimiz var, yaklaşık 80 bin metrekare bir alan. Umut ediyorum ki Ticaret Bakanlığımız 2026'da bu alanı da yatırıma açacak. İnşallah orada da yeni yatırımcılar alma imkanımız olacak."

