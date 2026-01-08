Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Bursaspor'un Süper Lig özlemi

        SÜLEYMAN ELÇİN - Nesine 2. Lig ekiplerinden Bursaspor'un kulüp başkanı Enes Çelik, Bursaspor'un Süper Lig'de olması ve Avrupa kupalarında oynaması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 11:07 Güncelleme: 08.01.2026 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursaspor'un Süper Lig özlemi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SÜLEYMAN ELÇİN - Nesine 2. Lig ekiplerinden Bursaspor'un kulüp başkanı Enes Çelik, Bursaspor'un Süper Lig'de olması ve Avrupa kupalarında oynaması gerektiğini söyledi.

        Çelik, yeşil-beyazlı ekibin ikinci devre hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Serik ilçesindeki otelde AA muhabirine açıklamasında devre arasında yaptıkları transferlerle takımın seviye atladığını ifade etti.

        "Nokta atışı" transferler ve mevcut kadronun kalitesiyle ikinci yarıyı minimum kayıpla geçirip seneye 1. Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini anlatan Çelik, kampta her şeyin yolunda gittiğini, takımın en iyi şekilde hazırlandığını dile getirdi.

        - "Süper Lig yolculuğuna devam"

        Bursaspor'un kendisinden emin ve sağlam adımlarla Süper Lig yolculuğuna devam ettiğini anlatan Çelik, "Bursaspor, taraftarı ve şehirdeki dinamikleriyle bütünleşmiş durumda. Kombine ve taraftar ortalamasında Türkiye'nin en iyi takımları arasında yer alıyoruz. 33 binden fazla kombine sattık ve maçlarımızı 40 bin taraftar ortalaması ile oynuyoruz. Şehir, Süper Lig'i istiyor. Bursaspor'un olması gereken yer Süper Lig ve Avrupa." dedi.

        Bursaspor'un yolculuğunu sağlam temeller üzerinde devam ettirmek istediklerini vurgulayan Çelik, "Sadece lig atlamaya yönelik bir çalışma yaptığınızda bunun dönüşü de keskin olabiliyor. O yüzden hem mali hem de idari anlamda sağlam çalışmalarla Bursaspor'u ait olduğu Süper Lig'e inşallah getireceğiz. Şu anda planlarımızda bir aksama yok. Planlarımız ayakları yere basan, Süper Lig'de kalıcı bir takım oluşturmak. Süper Lig'de ilk 5'e oynayan her sene Avrupa'da kenti temsil eden bir Bursaspor bizim en büyük hedefimiz." diye konuştu.

        - "Taraftar atmosferi de ligin kalitesini de etkiliyor"

        Futbolun taraftarla güzel olduğuna dikkati çeken Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Birinci ligde oynanan 7-8 maçtaki taraftar sayısını toplasanız bizim bir maça denk geliyor. Taraftar, atmosferi de ligin kalitesini de etkiliyor. Benim çocukluğumda 3 İstanbul takımı Bursa'ya geldiğinde 'beraberlik iyidir' diyorlardı. Bu ateşli ortamların, Bursaspor, Eskişehir, Sakarya, Kocaeli gibi taraftarı olan takımların her zaman üst liglerde olması seyir zevkini de artıracaktır."

        Geçen yıl 3. Lig'de mücadele ederken Bursaspor'un tarihine yakışmayan statlara gittiklerini dile getiren Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Öyle deplasmanlara gittik ki yağmurdan korunmak için kendimize yağmurluklar aldık. Oralardan buralara gelişin belki bir gün belgeseli çekilir. Bursaspor ile bir gün Avrupa maçında yönetim olarak deplasmana gidersek manevi olarak müthiş bir tatmin yaşarız. Bursaspor'a yakışmayan yerlerden Avrupa deplasmanlarına yolculuklar yapmak inşallah bize nasip olur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Trump: Uzun süre Venezuela'dayız
        Trump: Uzun süre Venezuela'dayız
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        2026 yılı sosyal yardım rakamları belli oldu
        2026 yılı sosyal yardım rakamları belli oldu
        ABD'nin Maduro operasyonunda dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin Maduro operasyonunda dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        Kuşlar nasıl kaybolmuyor?
        Kuşlar nasıl kaybolmuyor?
        Halep'te son durum ne?
        Halep'te son durum ne?
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        Koopmeiners hamlesi!
        Koopmeiners hamlesi!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Evi kundaklandı! Sinir krizi geçirdi
        Evi kundaklandı! Sinir krizi geçirdi
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk

        Benzer Haberler

        Vize muafiyetiyle Antalya'ya daha fazla Çinli turist gelmesi bekleniyor
        Vize muafiyetiyle Antalya'ya daha fazla Çinli turist gelmesi bekleniyor
        Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nden 239 bin 112 sağlık dokunuşu
        Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nden 239 bin 112 sağlık dokunuşu
        Antalya Serbest Bölge'nin ticaret hacmi arttı
        Antalya Serbest Bölge'nin ticaret hacmi arttı
        Pendiksporlu genç futbolcu Hüseyin Maldar'ın hedefi 1. Lig'de şampiyonluk:
        Pendiksporlu genç futbolcu Hüseyin Maldar'ın hedefi 1. Lig'de şampiyonluk:
        Küçük yaştaki çocuğu evde tek başına bıraktı, komşuların ihbarı ekipleri al...
        Küçük yaştaki çocuğu evde tek başına bıraktı, komşuların ihbarı ekipleri al...
        Anadolu parsına zarar vermenin cezası 45 milyon TL
        Anadolu parsına zarar vermenin cezası 45 milyon TL