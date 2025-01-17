Ümit Özdağ: Öcalan'la, PKK'yla anlaşma var ve bunu Türk halkına açıklamaktan korkuyorsunuz

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "u basın toplantımızdan sonra Cumhur İttifakı'ndan Zafer Partisi'ne yönelik yine saldırılar gelecek. 'Doğru söylemiyorsunuz. Öcalan'la anlaşmamız yok. PKK'yla anlaşmamız yok. Bunu bize söylemeyin.' Evet bir anlaşma var ve anlaşmayı Türk halkına açıklamaktan utanıyorsunuz ve korkuyorsunuz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da il başkanları toplantısı ve Konyaaltı Kent Parkı'nda 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan 'Mehmetçik katillerine af yok' mitingine çağrı için basın toplantısı düzenledi. Özdağ, "Devlet Bahçeli'nin sözcülüğünü yaptığı ikinci açılım, ikinci terörle müzakere süreci çerçevesinde İmralı'da müebbet hapse mahkum olan Abdullah Öcalan'ın 'umut hakkı' çerçevesinde serbest bırakılması ve müteakiben PKK'lı bütün teröristlere af gelmesi ve bunun genel akla dönüşmesi sürecini durdurmak amacıyla ilkini Karaman'da gerçekleştirdiğimiz 'Mehmetçik katillerine af yok' mitinginin ikincisini Antalya'da pazar günü saat 15.00'te gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'BU GERÇEKLERİ YANSITMIYOR'

Devlet Bahçeli'nin 2023'ün mayıs ayındaki 'Önümüzdeki süreçte her şey değişecek' sözlerini hatırlatan Özdağ, "Her ne kadar gerek Erdoğan gerek Bahçeli, Türk kamuoyuna yönelik tepkileri azaltmak için 'Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne yapacağı çağrıyla, terör örgütünün kendisini lağvetmesini sağlayacak ve bunun karşılığında terör örgütü ve Öcalan hiçbir şey istemiyor' deseler de bu gerçekleri yansıtmıyor. Dünya terörizm tarihinde hiçbir terör örgütünün, müzakerelerde hiçbir şey talep etmeden 'Tamam biz yanlış yaptık. Yolumuzdan dönüyoruz. Kendimizi lağvediyoruz' dediğine şahit olmadık. Abdullah Öcalan ve Kandil'deki teröristler, Suriye'deki PKK-PYD'li teröristler hidayete mi erdiler? Yapmış oldukları terörden mahcup ve pişman mı oldular da terör örgütünü lağvedip, hiçbir şey talep etmeden varlıklarına tırnak içinde normal insan olarak devam etme kararı aldılar. Hayır, Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin açıklamaları aynen birinci açılım sürecinde olduğu gibi halkın yükselen tepkisini sönümlemeye yönelik psikolojik operasyon açıklamalarıdır" dedi.