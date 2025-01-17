Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Antalya'da basın toplantısı düzenledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarının partinin vatansever seçmeninin taleplerini yansıtmadığını ifade eden Özdağ, Özgür Özel ve yakın çalışma kadrosunun yanlış politikalarından vazgeçmesi gerektiğini, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu devletin temel ilkelerini tekrar benimsemesini umduğunu kaydetti.

Özdağ, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 4. İl Başkanları Çalıştayı'na katılmak için Antalya'ya geldiğini ve Antalya programları kapsamında 19 Ocak'ta partisinin düzenlediği mitinge katılacağını belirtti.

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