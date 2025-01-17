Kaş'ta otomobilin kamyonla çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
S.A. (65) idaresindeki 15 FF 746 plakalı otomobil, Kaş-Seydikemer D-400 kara yolunda karşı yönden gelen K.K. (24) yönetimindeki 35 SDH 02 plakalı kamyonla çarpıştı.
İki araç da çarpmanın etkisiyle yol kenarına savruldu.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan K.A, Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.