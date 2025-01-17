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        Alanya'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 18:59 Güncelleme: 17.01.2025 - 19:12
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        Alanya'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Güllerpınarı Mahallesi'nde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada Medeni Önem'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan İ.Ç (26) ve H.A (26), İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Olay

        Güllerpınarı Mahallesi'nde dün akşam İ.Ç. ve H.A, Medeni Önem'e ait kıraathaneye giderek iddiaya göre alacak-verecek meselesi yüzünden tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Ç, Önem'i bıçaklamıştı. Önem, olay yerinde hayatını kaybetmiş, şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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