Alanya'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
A.K. idaresindeki 06 DTM 939 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı'nda belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Durumu fark edip otomobili durduran sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
Bölgeye gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı, itfaiye personeli yangına müdahale etti.
İtfaiye ekibince söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
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