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        Mantar meraklıları Antalya'da buluştu

        Antalya'da bir araya gelen yaklaşık 20 mantar meraklısı, bölgede yetişen türleri mantar uzmanı Ömer Üngör'ün önderliğinde topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 15:00 Güncelleme: 19.01.2025 - 15:00
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        Mantar meraklıları Antalya'da buluştu
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        Antalya'da bir araya gelen yaklaşık 20 mantar meraklısı, bölgede yetişen türleri mantar uzmanı Ömer Üngör'ün önderliğinde topladı.

        Döşemealtı ilçesinin Düzlerçamı mevkisinde buluşan gruba, etkinlik öncesinde Üngör tarafından mantarlar hakkında genel bilgi verildi. Daha sonra katılımcılar, Üngör'ün gözetiminde buldukları mantarları inceleyip topladı.

        Yaklaşık 3 saat süren etkinliğin sonunda toplanan mantarları tek tek inceleyen Üngör, mantarların türü, yetiştiği alanlar ve yenilebilir olup olmadığı konularında bilgi aktardı.

        Yenilebilir mantarların nasıl pişirileceğini de katılımcılara anlatan Üngör, zehirli türlerin yol açabileceği tehlikeler konusunda uyarılarda bulundu.

        Etkinlik sonunda grup üyeleri, Üngör tarafından pişirilen mantarların tadına baktı.

        Ömer Üngör, AA muhabirine, "Fungi Turkey" isimli mantar akademisinin kurucusu olduğunu ve çeşitli organizasyonlarla Türkiye'deki mantar türlerini tanımayı ve tanıtmayı amaçladığını söyledi.

        Türkiye'nin farklı bölgelerinde düzenledikleri mantar toplama etkinlikleriyle bilinçli mantar nasıl toplanır, hangi mantar türleri nerede bulunur, hangisi yenilebilir gibi konularda bilgi aktardıklarını kaydeden Üngör, Antalya'daki etkinliğin de bu kapsamda yapıldığını belirtti.

        Bölgede çok sayıda zehirli mantar türü bulunduğuna dikkati çeken Üngör, "Etkinliklerde yenilebilir türlerin nasıl pişirilmesi gerektiği konusunda da bilgilerimizi paylaşıyoruz." dedi.

        Türkiye'de genelde kuzey kesimlerdeki illerin mantar popülasyonu yönünden daha zengin olduğunu ifade eden Üngör, Ege ve Akdeniz'de mantarın yoğun olmadığını kaydetti.

        Üngör, bu durumun tehlikeyi azaltmadığını, zehirli türleri tanımanın, mantar meraklıları için hayat kurtarıcı olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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