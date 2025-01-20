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        Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, Alanya'da devam ediyor

        Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 15:59 Güncelleme: 20.01.2025 - 16:35
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        Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, Alanya'da devam ediyor
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        Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları sürüyor.

        Organizasyonun ikinci gün yarışlarının startı, Milli Egemenlik Stadı önünden TBF yetkililerince verildi. Yarışmada 15 yaş altı erkekler 38 kilometre, 17 yaş altı erkekler ile büyük ve 19 yaş altı kadınlar 74 kilometre, 19 yaş altı erkekler ise 94 kilometre pedal çevirecek.

        Yaklaşık 500 sporcunun katıldığı yol yarışları, 22 Ocak Çarşamba günü kriteryum etabıyla tamamlanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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