Antalya'da bir haftada çeşitli suçlardan aranan 483 kişi yakalandı

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, son bir haftada yürütülen çalışmalarda aralarında firari hükümlülerinde bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 483 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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