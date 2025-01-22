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        Antalya'da sağanak ve dolu etkili oldu

        Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak seralara zarar verdi, yollar ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 19:09 Güncelleme: 22.01.2025 - 19:09
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        Antalya'da sağanak ve dolu etkili oldu
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        Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak seralara zarar verdi, yollar ulaşıma kapandı.

        Beymelek Mahallesi'nin İskele mevkisinde akşam saatlerinde yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı nedeniyle bölge beyaza büründü.

        Dolu ve sağanak nedeniyle seralar zarar gördü. Kaş-Demre D400 kara yolu dolu yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.

        Jandarma ekipleri, yolda önlem alırken, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise iş makineleriyle kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.

        Öte yandan Antalya'yı Konya'ya bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde kar başladı.

        Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın aksamaması için yol açma ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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