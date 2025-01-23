Antalya'da arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürüyor

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Çabuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, gözaltına alınan Teker tutuklanmıştı.

Antalya'da 17 Eylül 2024'te Abdullah Çabuk, Hamit Körpınar ve Deniz Teker arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Teker'in, arkadaşları Çabuk ve Körpınar'ı bıçakla yaraladığı iddia edilmişti.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Deniz Teker'in Abdullah Çabuk'u "kasten öldürme" suçundan müebbet, Hamit Körpınar'ı "kasten yaralama" suçundan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Tanık olarak dinlenen F.T.S. ve U.K, sanığın kasaptan aldığı bıçakla önce şoför koltuğunda oturan kişiyi, ardından araçtan inen maktul Abdullah Çabuk'u bıçakladığını anlattı.

Duruşmada, sanığın evinin altındaki kasaptan aldığı ve olayda kullandığı öne sürülen bıçak mahkemeye getirildi ve tanıklara gösterildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılanan tutuklu sanık Deniz Teker katıldı, taraf avukatları ile müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu.

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