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        Antalya'da arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürüyor

        Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan kavgada iki arkadaşından birini bıçakla öldürdüğü, diğerini yaraladığı ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 10:46 Güncelleme: 23.01.2025 - 10:46
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        Antalya'da arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürüyor
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan kavgada iki arkadaşından birini bıçakla öldürdüğü, diğerini yaraladığı ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılanan tutuklu sanık Deniz Teker katıldı, taraf avukatları ile müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu.

        Duruşmada, sanığın evinin altındaki kasaptan aldığı ve olayda kullandığı öne sürülen bıçak mahkemeye getirildi ve tanıklara gösterildi.

        Söz verilen sanık, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, cinayeti müştekilerden Hamit Körpınar'ın işlediğini, kendisinin tek suçunun düşen bıçağı alarak Körpınar'ı kolundan yaralaması olduğunu savundu.

        Tanık olarak dinlenen F.T.S. ve U.K, sanığın kasaptan aldığı bıçakla önce şoför koltuğunda oturan kişiyi, ardından araçtan inen maktul Abdullah Çabuk'u bıçakladığını anlattı.

        Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Deniz Teker'in Abdullah Çabuk'u "kasten öldürme" suçundan müebbet, Hamit Körpınar'ı "kasten yaralama" suçundan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Antalya'da 17 Eylül 2024'te Abdullah Çabuk, Hamit Körpınar ve Deniz Teker arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Teker'in, arkadaşları Çabuk ve Körpınar'ı bıçakla yaraladığı iddia edilmişti.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan Çabuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, gözaltına alınan Teker tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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