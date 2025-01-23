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        Döşemealtı'nda hibe edilen nergis soğanları çiçek açtı

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Toprak Ana Kadın Kooperatifine hibe edilen nergis soğanları çiçek açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 13:26 Güncelleme: 23.01.2025 - 13:26
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        Döşemealtı'nda hibe edilen nergis soğanları çiçek açtı
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        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Toprak Ana Kadın Kooperatifine hibe edilen nergis soğanları çiçek açtı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma projeleri kapsamında Toprak Ana Kadın Kooperatifine nergis soğanı hibe edildi. Döşemealtı'nda ekimi yapılan çiçekte hasat dönemi başladı.

        Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Nida Kalkan, kırsal bölgelerde ekilemeyen alanların değerlendirilmesi ve kadın girişimcilerin desteklenmesi amacıyla başlatılan projenin olumlu sonuçlarını aldıklarını belirtti.

        Hibe edilen nergis soğanlarının çiçek açmaya başladığını anlatan Kalkan, "Büyükşehir belediyesi olarak kadın çiftçilerimize nergis soğanı hibe ediyoruz, çiçekler açtığında da satın alıp, kooperatife ek destek sağlıyoruz. Bu sayede kadın girişimcilerimizi ekonomik olarak güçlendirmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

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