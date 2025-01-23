AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, Finike'de yurt inşaatını gezdi
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike ilçesinde 200 kapasiteli öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulundu.
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike ilçesinde 200 kapasiteli öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulundu.
Uslu, ilçede üniversite öğrencilerine yönelik yapımına başlanan yurdun inşaat alanını gezdi.
Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Uslu, yurdun ilçede önemli bir eksikliği gidereceğini belirtti.
Uslu, yatırımın gerçekleşmesine katkıda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ve Antalya Valisi Hulusi Şahin'e teşekkür etti.
Kaymakam Musa Kazım Çelik de Uslu'ya eşlik etti.
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