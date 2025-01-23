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        AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, Finike'de yurt inşaatını gezdi

        AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike ilçesinde 200 kapasiteli öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 14:17 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:47
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        AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, Finike'de yurt inşaatını gezdi
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        AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike ilçesinde 200 kapasiteli öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulundu.

        Uslu, ilçede üniversite öğrencilerine yönelik yapımına başlanan yurdun inşaat alanını gezdi.

        Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Uslu, yurdun ilçede önemli bir eksikliği gidereceğini belirtti.

        Uslu, yatırımın gerçekleşmesine katkıda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ve Antalya Valisi Hulusi Şahin'e teşekkür etti.

        Kaymakam Musa Kazım Çelik de Uslu'ya eşlik etti. ​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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