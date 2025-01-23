AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, Finike'de yurt inşaatını gezdi

Kaymakam Musa Kazım Çelik de Uslu'ya eşlik etti. ​​​​​​​

Uslu, yatırımın gerçekleşmesine katkıda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ve Antalya Valisi Hulusi Şahin'e teşekkür etti.

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