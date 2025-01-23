Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'daki çiçek sektörü temsilcileri, Kenya'daki sektör paydaşlarıyla buluştu

        Antalya'daki çiçek sektörü temsilcileri, ihracatı artırmak amacıyla Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) projesi kapsamında Kenya'da sektör paydaşlarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 16:44 Güncelleme: 23.01.2025 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'daki çiçek sektörü temsilcileri, Kenya'daki sektör paydaşlarıyla buluştu
        ABONE OL

        Antalya'daki çiçek sektörü temsilcileri, ihracatı artırmak amacıyla Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) projesi kapsamında Kenya'da sektör paydaşlarıyla buluştu.

        Antalya Ticaret Borsası'ndan (ATB) yapılan açıklamaya göre, Borsa Başkanı Ali Çandır başkanlığındaki heyet, kesme çiçek ihracatının geliştirilmesi amacıyla Kenya'nın Başkenti Nairobi'de temaslarda bulundu. Türkiye'nin Nairobi Ticaret Müşaviri Mustafa Alıcı'nın da yer aldığı B2B toplantısına katılan heyet üyeleri, Kenyalı firmalarla ticari görüşme yaptı.

        Kenya ekonomisi ve kesme çiçek pazarının yapısı hakkında bilgi alan heyet üyeleri, yürütülebilecek çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

        Heyet, Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Subutay Yüksel'i de ziyaret etti.

        Borsa Başkanı Çandır, Türkiye'de kesme çiçeğin yaklaşık yarısının Antalya'da üretildiğini ve ihracat kapasitesinin yüksek olduğunu belirtti.

        Borsa olarak üyelerinin ticaret hacmini geliştirmek için birçok ülkede temaslarda bulunduklarını anlatan Çandır, son olarak Antalya'daki firmaları Kenya'daki sektör paydaşlarıyla buluşturduklarını kaydetti.

        Kenya ziyaretinin verimli geçtiğini aktaran Çandır, "Kenya, önemli çiçek üretim merkezlerinden biri. Görüşmeler oldukça olumlu geçti. Borsa olarak ürünlerimizin ticari hacmini ve yurtdışı pazarını geliştirmek için çalışmalarda bulunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!

        Benzer Haberler

        Doğum gününü nakledilen yeni karaciğeriyle kutladı
        Doğum gününü nakledilen yeni karaciğeriyle kutladı
        Antalya'da eşini silahla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istem...
        Antalya'da eşini silahla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istem...
        Finike- Kalkan bölünmüş yol projesine 'ÇED olumlu' kararı
        Finike- Kalkan bölünmüş yol projesine 'ÇED olumlu' kararı
        AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, Finike'de yurt inşaatını gezdi
        AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, Finike'de yurt inşaatını gezdi
        7. Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası Antalya'da başladı
        7. Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası Antalya'da başladı
        Balkan Golf Turnuvasının 7'ncisi Antalya'da başladı
        Balkan Golf Turnuvasının 7'ncisi Antalya'da başladı