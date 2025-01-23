Antalya'daki çiçek sektörü temsilcileri, Kenya'daki sektör paydaşlarıyla buluştu

Antalya'daki çiçek sektörü temsilcileri, ihracatı artırmak amacıyla Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) projesi kapsamında Kenya'da sektör paydaşlarıyla buluştu.

Antalya Ticaret Borsası'ndan (ATB) yapılan açıklamaya göre, Borsa Başkanı Ali Çandır başkanlığındaki heyet, kesme çiçek ihracatının geliştirilmesi amacıyla Kenya'nın Başkenti Nairobi'de temaslarda bulundu. Türkiye'nin Nairobi Ticaret Müşaviri Mustafa Alıcı'nın da yer aldığı B2B toplantısına katılan heyet üyeleri, Kenyalı firmalarla ticari görüşme yaptı.

Kenya ekonomisi ve kesme çiçek pazarının yapısı hakkında bilgi alan heyet üyeleri, yürütülebilecek çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Heyet, Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Subutay Yüksel'i de ziyaret etti.

Borsa Başkanı Çandır, Türkiye'de kesme çiçeğin yaklaşık yarısının Antalya'da üretildiğini ve ihracat kapasitesinin yüksek olduğunu belirtti.

Borsa olarak üyelerinin ticaret hacmini geliştirmek için birçok ülkede temaslarda bulunduklarını anlatan Çandır, son olarak Antalya'daki firmaları Kenya'daki sektör paydaşlarıyla buluşturduklarını kaydetti.

Kenya ziyaretinin verimli geçtiğini aktaran Çandır, "Kenya, önemli çiçek üretim merkezlerinden biri. Görüşmeler oldukça olumlu geçti. Borsa olarak ürünlerimizin ticari hacmini ve yurtdışı pazarını geliştirmek için çalışmalarda bulunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. ​​​​​​​