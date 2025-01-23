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        Antalya'da 6 kişi nitelikli yağma suçundan tutuklandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde, nitelikli yağma yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 17:53 Güncelleme: 23.01.2025 - 17:53
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        Antalya'da 6 kişi nitelikli yağma suçundan tutuklandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde, nitelikli yağma yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "birden fazla kişiyle gece vakti yağma" olayına yönelik şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Yedi ay süren projeli çalışma sonucunda, Antalya merkezli 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Tehditle vatandaşlardan maddi menfaat elde ettikleri öne sürülen aralarında sosyal medya fenomeni ve oyuncu olduğu belirlenen kişilerin de bulunduğu 8 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 1 havalı tüfek, 12 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 2 sahte kimlik, 2 çek defteri, banka kartı ve bir miktar uyuşturucu ile suça konu yazışmalar içeren not kağıtları ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli yağma" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C. ve N.G. hakkında adli kontrol kararı verilirken, İ.Ö, S.A, A.K, E.K, sosyal medya fenomeni ve oyuncu O.S. ile M.K.K. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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