Antalya'da 6 kişi nitelikli yağma suçundan tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, nitelikli yağma yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "birden fazla kişiyle gece vakti yağma" olayına yönelik şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yedi ay süren projeli çalışma sonucunda, Antalya merkezli 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Tehditle vatandaşlardan maddi menfaat elde ettikleri öne sürülen aralarında sosyal medya fenomeni ve oyuncu olduğu belirlenen kişilerin de bulunduğu 8 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 havalı tüfek, 12 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 2 sahte kimlik, 2 çek defteri, banka kartı ve bir miktar uyuşturucu ile suça konu yazışmalar içeren not kağıtları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli yağma" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C. ve N.G. hakkında adli kontrol kararı verilirken, İ.Ö, S.A, A.K, E.K, sosyal medya fenomeni ve oyuncu O.S. ile M.K.K. tutuklandı.