Antalya'da "Litografi ve Resim" sergisi açıldı

Antalya'da düzenlenen "Litografi ve Resim" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Ödüllü baskıresim sanatçısı Atilla Atar'ın eserlerinden oluşan sergi, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Sergide yer alan eserler, Atar'ın kireç taşı üzerine yağlı mürekkeple çizdiği şekillerin basımıyla hazırlanıyor.

Sanatçının çalışmaları, şekillerin korunması ve baskılanması sonucunda, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Söyleşi gerçekleştiren Atilla Atar, litografinin kendisinde bir tutkuya dönüştüğünü belirtti.

Her bir eserin, sabırlı ve detaylı bir çalışmanın ürünü olduğunu aktaran Atar, "İzlediğim bir filmden etkilenerek litografi çalışmaya karar verdim daha sonra geliştirdikçe yurt içinde ve yurt dışında atölyeler kurdum. Her kalıp yeni bir resmin başlangıcı, bazen iki gün bazen de aylarca çalışabiliyorum. Bu çalışmaların güzel sanatlar fakültesinde devam etmesini diliyorum." dedi.

Yaklaşık 40 eserin yer aldığı sergi, görmek isteyen sanatseverler için 23 Şubat'a kadar açık kalacak.