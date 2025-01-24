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        Antalya'da çocuğu ormanda silahla öldürdüğü iddia edilen sanık yeniden yargılanıyor

        Antalya'da 15 yaşındaki çocuğu ormanda silahla öldürdüğü için 25 yıl, hırsızlık suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırılan jandarma astsubay, Bölge Adliye Mahkemesince kararın bozulması nedeniyle yeniden yargılanmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 11:46 Güncelleme: 24.01.2025 - 11:46
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        Antalya'da çocuğu ormanda silahla öldürdüğü iddia edilen sanık yeniden yargılanıyor
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        Antalya'da 15 yaşındaki çocuğu ormanda silahla öldürdüğü için 25 yıl, hırsızlık suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırılan jandarma astsubay, Bölge Adliye Mahkemesince kararın bozulması nedeniyle yeniden yargılanmaya başlandı.

        Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.D.Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, sanık avukatı salonda hazır bulundu.

        Savunma yapan sanık, 28 aydır tutuklu olduğunu, tahliyesini talep ettiğini belirterek, "Benim üzerimde silah yoktu. Maktulle tartışmadım. Ortada bir delil yok." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Araçla Hamza Taş Bulvarı'ndaki ormanlık alana 16 Ekim 2022'de giden Yusuf Dellal ve kız arkadaşı Y.S.Y'nin yanına gelen kişi, kendini polis olarak tanıtarak kimlik kontrolü yapmaya çalışmıştı.

        Olay yerinden kaçan Y.S.Y. erkek arkadaşının ağabeyine ulaşarak yardım istemiş, Yusuf Dellal'in ağabeyi ile tekrar olay yerine gelen Y.S.Y, başından vurulan erkek arkadaşının cesediyle karşılaşmıştı.

        İhbarın ardından çalışma başlatan polis ekibi, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye almıştı.

        Gözaltına alınan 3 kişi tutuklanmış, daha sonra 2 şüpheli serbest bırakılmıştı.

        M.D.Y. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Mahkeme heyeti, sanık M.D.Y'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, sanığın iyi hali nedeniyle cezayı 25 yıla indirmişti Sanığa ayrıca olay yerindeki maktulün annesine ait aracı çalması nedeniyle de "nitelikli hırsızlık" suçundan 4 yıl hapis cezası verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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