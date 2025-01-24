Kumluca'da jandarma ekipleri, vatandaşlara trafik kurallarını anlattı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde vatandaşlara yönelik trafik kuralları bilgilendirme etkinliği düzenlendi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde vatandaşlara yönelik trafik kuralları bilgilendirme etkinliği düzenlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mavikent Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşlara trafikte tarım araçlarının kullanımı, kask ve koruyucu ekipmanların önemi, trafik kuralları konularında bilgiler verildi.
Etkinliğin farklı mahallelerde de devam edeceği bildirildi.
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