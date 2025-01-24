SOLOTÜRK, Antalya'da eğitim uçuşu yaptı

SOLOTÜRK'ün eğitim uçuşları, 30 Ocak'a kadar her gün yapılacak.

Konyaaltı ve Lara açıklarında yapılan uçuşları, Antalyalılar da takip etti.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Antalya'daki eğitim uçuşunu, vatandaşlar ve turistler ilgiyle takip etti.

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