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        SOLOTÜRK, Antalya'da eğitim uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Antalya'daki eğitim uçuşunu, vatandaşlar ve turistler ilgiyle takip etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 15:04 Güncelleme: 24.01.2025 - 15:16
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        SOLOTÜRK, Antalya'da eğitim uçuşu yaptı
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        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Antalya'daki eğitim uçuşunu, vatandaşlar ve turistler ilgiyle takip etti.

        SOLOTÜRK, deniz üstü eğitimleri kapsamında Antalya'da eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

        Konyaaltı ve Lara açıklarında yapılan uçuşları, Antalyalılar da takip etti.

        Pilotun yaptığı akrobatik hareketleri cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, uçuşun sonunda SOLOTÜRK'ü alkışladı.

        SOLOTÜRK'ün eğitim uçuşları, 30 Ocak'a kadar her gün yapılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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