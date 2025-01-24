SOLOTÜRK, Antalya'da eğitim uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Antalya'daki eğitim uçuşunu, vatandaşlar ve turistler ilgiyle takip etti.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Antalya'daki eğitim uçuşunu, vatandaşlar ve turistler ilgiyle takip etti.
SOLOTÜRK, deniz üstü eğitimleri kapsamında Antalya'da eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Konyaaltı ve Lara açıklarında yapılan uçuşları, Antalyalılar da takip etti.
Pilotun yaptığı akrobatik hareketleri cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, uçuşun sonunda SOLOTÜRK'ü alkışladı.
SOLOTÜRK'ün eğitim uçuşları, 30 Ocak'a kadar her gün yapılacak.
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