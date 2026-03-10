Turizmde "yüzen oteller"in popülerliği artıyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Konforlu ve çeşitli eğlence seçenekleriyle lüks tatil ile seyahat imkanı sunan kruvaziyer, tatilcilerin yeni gözdesi haline geliyor.



Deniz, kum, güneş destinasyonunun yanı sıra binlerce yıllık geçmişe sahip antik kentleri, doğal güzellikleri, hizmet kalitesiyle turizmde ön plana çıkan Türkiye'de, kruvaziyer turizmin payı yükseliyor.



Bir yandan kruvaziyerle gelen yabancı turistleri konuk eden ülkede, bir yandan da yerli turist "yüzen otellerle" birkaç destinasyonu ziyaret ediyor.



Bavul taşımadan, otel değiştirmeden birden fazla şehri, ülkeyi gezebilme imkanı sunan kruvaziyer, tek seyahatte farklı limanları ve kültürleri keşfetmeyi sağlıyor.



İçinde havuzları, spa tesisleri, eğlence alanları, restoranları barındıran lüks gemiler, 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunuyor.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, 2025'te Türkiye limanlarına gelen kruvaziyer yolcu sayısı 2024'e göre yüzde 13,2 artışla 2 milyon 138 bin 136'ya ulaştı. Gemi sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 15,1 artışla 1375 oldu.



Turizmciler bu yıl ise daha fazla gemi ve yolcu bekliyor.



- "2026 rezervasyonları geçen yıla göre daha iyi"



Kruvaziyer firmasının genel müdürü Nilda Türe, AA muhabirine, geçen yıl kruvaziyerde dünya genelinde 38 milyon, Türkiye'de ise 2 milyon yolcuya ulaşıldığını söyledi.



Türkiye'de kruvaziyer turizminde rekor kırıldığını belirten Türe, bunun yaklaşık 1 milyonunun Kuşadası Limanı'na, yaklaşık 700 bininin de İstanbul limanlarına geldiğini belirtti.



Bu yıl için de umutlu olduklarına işaret eden Türe, "2026'ya baktığımızda tüm dünyada ciddi bir artış var, kruvaziyere bir ilgi, özellikle yüzdesel anlamda rakamlara baktığımızda bütün pazarların üzerinde gidiyor. Oldukça keyifli gözüküyor." dedi.



Geçen yıl ağırlıklı olarak Almanya, Avusturya ve Latin Amerika'dan misafir ağırladıklarını dile getiren Türe, misafirlerin Anadolu turu yaptıktan sonra ikinci ülke olarak Yunanistan'daki adaları ziyaret ettiğini kaydetti.



Yabancı ve yerli misafirlerde her geçen yıl kruvaziyere ilginin arttığını ifade eden Türe, "Yüzde 50'lere yakın bir Türk misafir potansiyelimiz var, her geçen sene de artıyor. Türklerin de ilgisi biraz daha kruvaziyere yöneliyor. Bunu 2026 satışlarında fazlasıyla görüyoruz. Bu yıl geçen seneye göre rezervasyonlar daha güzel görünüyor. Hem yerli hem de yabancı misafir rezervasyonlarında güzel bir talep var. Bu satışlarımıza da yansıyor." diye konuştu.



Kruvaziyerin diğer turizm destinasyonları arasında popülerliğinin arttığını aktaran Türe, kruvaziyerin en önemli özelliğinin ise valizi açmadan değişik destinasyonlarda sabah uyandığınız bir tatil şekli olduğunu ve birden fazla yerin ziyaret edilebildiğini anlattı.



- Antalya "yüzen otellerle" 45 bin 215 yolcuyu ağırladı



Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin de Antalya ile Alanya limanlarına kruvaziyer yaklaştığını söyledi.



Antalya ve Alanya limanlarına 2024'te 38, geçen yıl ise 41 kruvaziyer geldiğine işaret eden Çetin, bu rakamın Antalya'nın potansiyeline göre düşük olduğunu kaydetti.



Antalya'nın önemli bir turizm kenti olduğunu vurgulayan Çetin, bu yıl ve gelecek yıllarda beklentinin daha yüksek olduğunu ifade etti.



Özellikle Demre'ye yeni yapılan marinanın kruvaziyer turizmine de önemli katkı sunacağını belirten Çetin, "Antalya'da Demre ilçesine bir marina açıldı. Antalya'nın en büyük marinası, çok da güzel oldu. Kruvaziyer gemi yanaşma projesi de var. Kısa dönemde bu da hayata geçer. Gemilerin geçiş güzergahında olan bir yer. Bölgede Noel Baba Kilisesi'nin, Myra Antik Kenti, Kekova'nın olması ayrı bir güzellik." diye konuştu.



Antalya'nın geçen yıl kruvaziyerle 45 bin 215 yolcu ağırladığını hatırlatan Çetin, kruvaziyer ile gelen turistlerin daha fazla harcama yaparak kentin ekonomisine daha fazla katkıda bulunduğunu dile getirdi.



Çetin, bu açıdan kruvaziyer turizmini önemsediklerini belirterek, "Denizin ülke turizmine katkısı yüzde 20-25 civarında. Eksikliklerimiz var ama gidermeye çalışıyoruz. Eksiklikler tamamlanırsa katkısı daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.

