Antalya Devlet Opera ve Balesi "Giselle" balesini sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Giselle" balesini bu sezon ilk kez 12 Mart'ta sanatseverlerle buluşturacak.



Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, romantik bale türünün önemli eserlerinden "Giselle", 12 Mart saat 20.30'da Antalya DOB Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.



Eser, Fransız besteci Adolphe Adam'ın müzikleri üzerine Jean Coralli ve Jules Perrot'un koreografisiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



Ayşe Fidanlık tarafından sahneye konulan eserin dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Nursun Ünlü ve ışık tasarımını Mustafa Eski üstleniyor.



Temsilde orkestrayı Şef Hakan Kalkan yönetirken, başkemancılığı Sibel Aydın yapacak.



Aşk, ihanet ve affetmenin zamansız hikayesini anlatan eserde, "Giselle"i Rina Murata ve Riine Sasaki, "Albrecht"i Kanat N. Uulu ve Ryuhei Ito, "Hilarion"u Burak Özbek ve Artemii Pliusnin, "Wililerin kraliçesi Myrtha"yı da Milina Fidan Özbek ve Sayaka Matsushita canlandıracak.



Eserin, Köy Pas de Deux bölümünde de Riine Sasaki, Teimu Onishi, Chisato Ishikawa ve Kaname Noi, sahnede dönüşümlü yer alacak.



14, 26 ve 28 Mart'ta tekrar sahnelenecek balenin biletleri, Antalya DOB gişeleri ve "www.biletinial.com" sitesinden temin edilebilecek.

