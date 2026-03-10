Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Giselle" balesini sahneleyecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Giselle" balesini bu sezon ilk kez 12 Mart'ta sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 12:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Giselle" balesini sahneleyecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Giselle" balesini bu sezon ilk kez 12 Mart'ta sanatseverlerle buluşturacak.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, romantik bale türünün önemli eserlerinden "Giselle", 12 Mart saat 20.30'da Antalya DOB Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.

        Eser, Fransız besteci Adolphe Adam'ın müzikleri üzerine Jean Coralli ve Jules Perrot'un koreografisiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

        Ayşe Fidanlık tarafından sahneye konulan eserin dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Nursun Ünlü ve ışık tasarımını Mustafa Eski üstleniyor.

        Temsilde orkestrayı Şef Hakan Kalkan yönetirken, başkemancılığı Sibel Aydın yapacak.

        Aşk, ihanet ve affetmenin zamansız hikayesini anlatan eserde, "Giselle"i Rina Murata ve Riine Sasaki, "Albrecht"i Kanat N. Uulu ve Ryuhei Ito, "Hilarion"u Burak Özbek ve Artemii Pliusnin, "Wililerin kraliçesi Myrtha"yı da Milina Fidan Özbek ve Sayaka Matsushita canlandıracak.

        Eserin, Köy Pas de Deux bölümünde de Riine Sasaki, Teimu Onishi, Chisato Ishikawa ve Kaname Noi, sahnede dönüşümlü yer alacak.

        14, 26 ve 28 Mart'ta tekrar sahnelenecek balenin biletleri, Antalya DOB gişeleri ve "www.biletinial.com" sitesinden temin edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi

        Benzer Haberler

        Antalya'da ramazan ayında fiyat denetimleri sürüyor
        Antalya'da ramazan ayında fiyat denetimleri sürüyor
        AKTOB Başkanı Kavaloğlu, ITB Berlin'de turizmcilerle buluştu
        AKTOB Başkanı Kavaloğlu, ITB Berlin'de turizmcilerle buluştu
        Vefat eden teknik direktör Engin Fırat'ın cenazesi, Antalya'da defnedildi
        Vefat eden teknik direktör Engin Fırat'ın cenazesi, Antalya'da defnedildi
        Teknik direktör Engin Fırat'a son görev
        Teknik direktör Engin Fırat'a son görev
        Nineler ve torunları mendil geleneğinde buluştu: Ellerini öptükleri nineler...
        Nineler ve torunları mendil geleneğinde buluştu: Ellerini öptükleri nineler...
        Antalya'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Antalya'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı