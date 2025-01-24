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        Antalya'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 15:47 Güncelleme: 24.01.2025 - 15:53
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        Antalya'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı'nda A.N. idaresindeki 07BFE 845 plakalı otomobil, önce aynı yönde seyreden E.B.A'nın kullandığı 48 DM 888 plakalı otomobille ardından Y.K. yönetimindeki 07 AAH 752 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle Y.K'nin kontrolündeki otomobil refüjdeki demir korkulukları yıkarak karşı yola geçti.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücülerden Y.K. ile 7 yaşındaki oğlu M.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı yolda, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

        Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kayıtlarda, aynı yönde giden otomobillerden birinin çarpmanın etkisiyle refüjdeki korkuluk demirlerini yıkıp karşı yola geçtiği görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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