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        Alanya'da takla atan aracın sürücüsü ağır yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yol kenarındaki kayaya çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 12:31 Güncelleme: 25.01.2025 - 12:31
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        Alanya'da takla atan aracın sürücüsü ağır yaralandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde yol kenarındaki kayaya çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Hüseyin K. (53) idaresindeki 07 UP 419 plakalı otomobil, Büyükhasbahçe Mahallesi'nde yol kenarındaki kayaya çarparak takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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