Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, "Yaylı Çalgılar Konseri" verecek

Konserde ayrıca dünyaca ünlü bestecilerin sevilen eserleri de seslendirilecek.

Orkestra şefliğini ve keman sanatçılığını Kerem Tuncer'in üstleneceği konserde, özgün çalma tekniğiyle "akordeonu yeniden icat eden adam" olarak tanımlanan Martynas Levickis solist olarak sahne alacak.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser, 31 Ocak saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.