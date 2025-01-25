SOLOTÜRK, Antalya'da eğitim uçuşuna devam ediyor

SOLOTÜRK'ün eğitim uçuşları, 30 Ocak'a kadar devam edecek.

Sahile gelen vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler uçuşu ilgiyle izledi.

SOLOTÜRK, deniz üstü eğitimleri kapsamında Konyaaltı ve Lara sahilleri açıklarında uçuş yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.