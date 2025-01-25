SOLOTÜRK, Antalya'da eğitim uçuşuna devam ediyor
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Antalya'daki eğitim uçuşunu sürdürüyor.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Antalya'daki eğitim uçuşunu sürdürüyor.
SOLOTÜRK, deniz üstü eğitimleri kapsamında Konyaaltı ve Lara sahilleri açıklarında uçuş yaptı.
Sahile gelen vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler uçuşu ilgiyle izledi.
İzleyenler, pilotun yaptığı çeşitli akrobatik hareketleri cep telefonu kameralarıyla kaydetmeye çalıştı.
Sahil güvenlik botu ise açıklarda önlem aldı.
SOLOTÜRK'ün eğitim uçuşları, 30 Ocak'a kadar devam edecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.