Alanya'da kamyonetle çarpışan otomobil iş yerine girdi

Yaralananın olmadığı kazada, araçlarda ve iş yerinde hasar oluştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin iş yerine girdiği kazada yaralanan olmadı.

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