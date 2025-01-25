Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçının ardından
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 5-4 mağlup olan RAMS Başakşehir'in yardımcı antrenörü Mustafa Keçeli, yaptıkları hataların farkında olduklarını ifade ederek, "Ligi ilk 5 içerisinde bitirme hedefimiz var." dedi.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 5-4 mağlup olan RAMS Başakşehir'in yardımcı antrenörü Mustafa Keçeli, yaptıkları hataların farkında olduklarını ifade ederek, "Ligi ilk 5 içerisinde bitirme hedefimiz var." dedi.
Keçeli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça ofansif bir sistemle çıktıklarını ve 4 gol bulduklarını söyledi.
İki kere geriye düşmelerine rağmen 3-2 öne geçtiklerini anlatan Keçeli, bu süreçte kendilerine yakışmayan goller yediklerini ifade etti.
Keçeli, "3-2'den sonra 3 tane yakaladığımız net pozisyon var. Bu arada 4'üncü golü bulabilirdik. Bir topumuz da direkten döndü. O sırada maçı koparabilirdik ama yapamadık. Daha sonra yediğimiz gollerle 5-4 mağlup olduk." diye konuştu.
Kalan maçlara bakacaklarını kaydeden Keçeli, "Yaptığımız hataların farkındayız, bunları düzelteceğiz. Ligi ilk 5 içerisinde bitirme hedefimiz var. Önümüzde Samsunspor maçı var, şimdi tek hedefimiz ona hazırlanmak." diye konuştu.
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