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        Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 5-4 mağlup olan RAMS Başakşehir'in yardımcı antrenörü Mustafa Keçeli, yaptıkları hataların farkında olduklarını ifade ederek, "Ligi ilk 5 içerisinde bitirme hedefimiz var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 19:22 Güncelleme: 25.01.2025 - 19:22
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        Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 5-4 mağlup olan RAMS Başakşehir'in yardımcı antrenörü Mustafa Keçeli, yaptıkları hataların farkında olduklarını ifade ederek, "Ligi ilk 5 içerisinde bitirme hedefimiz var." dedi.

        Keçeli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça ofansif bir sistemle çıktıklarını ve 4 gol bulduklarını söyledi.

        İki kere geriye düşmelerine rağmen 3-2 öne geçtiklerini anlatan Keçeli, bu süreçte kendilerine yakışmayan goller yediklerini ifade etti.

        Keçeli, "3-2'den sonra 3 tane yakaladığımız net pozisyon var. Bu arada 4'üncü golü bulabilirdik. Bir topumuz da direkten döndü. O sırada maçı koparabilirdik ama yapamadık. Daha sonra yediğimiz gollerle 5-4 mağlup olduk." diye konuştu.

        Kalan maçlara bakacaklarını kaydeden Keçeli, "Yaptığımız hataların farkındayız, bunları düzelteceğiz. Ligi ilk 5 içerisinde bitirme hedefimiz var. Önümüzde Samsunspor maçı var, şimdi tek hedefimiz ona hazırlanmak." diye konuştu.

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