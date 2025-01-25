Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 5-4 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, "İzleyenler adına çok keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum. Çok fazla pozisyona giren, çok önde oynayan, pozitif oynamaya çalışan ve çok yüksek şiddette oynayan bir takımım olmasını seviyorum." diye konuştu.

Uğurlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok zor ve kaliteli oyunculara sahip bir takımla oynadıklarını söyledi.

Başakşehir'in 4 büyük takımdan sonra en iyi kadro kalitesine sahip takım olduğunu ifade eden Uğurlu, "Onlarla burada oynamanın çok kolay olmayacağını biliyorduk. Başakşehir topu verdiğinizde çok ciddi şekilde etkili olabiliyor. Hücumda çok etkili oyuncuları var. Özellikle Piatek, ligin en iyi santrforlarından bir tanesi. Ceza sahası içerisinde çok etkili olabiliyor. Biz de bu yüzden önde baskıyı çok şiddetli yaptık." dedi.

Daha fazla pozisyona giren, çok efor sarf eden ve galibiyete ihtiyacı olan bir Alanyaspor'un olduğunu ve bunun karşılığını aldıklarını kaydeden Uğurlu, atılan 5 golün de zaman zaman gol sıkıntısı yaşayabildikleri için önemli olduğunu söyledi.

Hücum profili çok güçlü oyuncular almak istediklerini ifade eden Uğurlu, şöyle konuştu:

"Tabii burada yenilen 4 gol de var. Bunu da irdelemek gerekiyor. Bunu da iyi analiz etmek gerekiyor. Hücum anlamında çok etkili ancak savunmada zaman zaman o zaafları yaşayan, özellikle birinci golde ciddi şekilde o problemi yaşadık. Bugün de çıkaracağımız dersler var tabii, yediğimiz 4 gol. Bununla birlikte pozitif olarak attığımız 5 gol. İzleyenler adına çok keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum. Çok fazla pozisyona giren, çok önde oynayan, pozitif oynamaya çalışan ve çok yüksek şiddette oynayan bir takımım olmasını seviyorum. Nereye gidersem bunu bu şekilde devam ettirmek istiyorum. Bugün de bunun bir örneğiydi aslında. Dediğim gibi izleyenler çok keyif aldığını düşünüyorum bu oyundan, bu skordan."

Maçtaki pozisyonlarla ilgili hakem kararlarını da değerlendiren Uğurlu, "Özellikle bir pozisyonda 5 dakika incelenmesi. Bunun çok fazla olduğunu düşünüyorum. Sonrasında bir önceki pozisyonu ısrarla işaret etmemiz, bir önceki pozisyona dönülmesi gerektiğini ısrarla söylediğimiz pozisyon oraya kadar döndü. Belki orada üzerinde durmamış olsaydık hak etmediğimiz bir penaltı ile orada bir gol yiyebilirdik." diye konuştu.