Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçının ardından
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 5-4 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, "İzleyenler adına çok keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum. Çok fazla pozisyona giren, çok önde oynayan, pozitif oynamaya çalışan ve çok yüksek şiddette oynayan bir takımım olmasını seviyorum." diye konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 5-4 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, "İzleyenler adına çok keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum. Çok fazla pozisyona giren, çok önde oynayan, pozitif oynamaya çalışan ve çok yüksek şiddette oynayan bir takımım olmasını seviyorum." diye konuştu.
Uğurlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok zor ve kaliteli oyunculara sahip bir takımla oynadıklarını söyledi.
Başakşehir'in 4 büyük takımdan sonra en iyi kadro kalitesine sahip takım olduğunu ifade eden Uğurlu, "Onlarla burada oynamanın çok kolay olmayacağını biliyorduk. Başakşehir topu verdiğinizde çok ciddi şekilde etkili olabiliyor. Hücumda çok etkili oyuncuları var. Özellikle Piatek, ligin en iyi santrforlarından bir tanesi. Ceza sahası içerisinde çok etkili olabiliyor. Biz de bu yüzden önde baskıyı çok şiddetli yaptık." dedi.
Daha fazla pozisyona giren, çok efor sarf eden ve galibiyete ihtiyacı olan bir Alanyaspor'un olduğunu ve bunun karşılığını aldıklarını kaydeden Uğurlu, atılan 5 golün de zaman zaman gol sıkıntısı yaşayabildikleri için önemli olduğunu söyledi.
Hücum profili çok güçlü oyuncular almak istediklerini ifade eden Uğurlu, şöyle konuştu:
"Tabii burada yenilen 4 gol de var. Bunu da irdelemek gerekiyor. Bunu da iyi analiz etmek gerekiyor. Hücum anlamında çok etkili ancak savunmada zaman zaman o zaafları yaşayan, özellikle birinci golde ciddi şekilde o problemi yaşadık. Bugün de çıkaracağımız dersler var tabii, yediğimiz 4 gol. Bununla birlikte pozitif olarak attığımız 5 gol. İzleyenler adına çok keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum. Çok fazla pozisyona giren, çok önde oynayan, pozitif oynamaya çalışan ve çok yüksek şiddette oynayan bir takımım olmasını seviyorum. Nereye gidersem bunu bu şekilde devam ettirmek istiyorum. Bugün de bunun bir örneğiydi aslında. Dediğim gibi izleyenler çok keyif aldığını düşünüyorum bu oyundan, bu skordan."
Maçtaki pozisyonlarla ilgili hakem kararlarını da değerlendiren Uğurlu, "Özellikle bir pozisyonda 5 dakika incelenmesi. Bunun çok fazla olduğunu düşünüyorum. Sonrasında bir önceki pozisyonu ısrarla işaret etmemiz, bir önceki pozisyona dönülmesi gerektiğini ısrarla söylediğimiz pozisyon oraya kadar döndü. Belki orada üzerinde durmamış olsaydık hak etmediğimiz bir penaltı ile orada bir gol yiyebilirdik." diye konuştu.
Uğurlu, maçın son anlarında rakipleri lehine verilen penaltı pozisyonuna da değinerek, şunları kaydetti:
"Bazen skora göre maç yönetebiliyoruz. Skora göre daha rahat kararlar verebiliyoruz. Maç 5-3. Bitmiş maç. Tekrar rakibi ayağa kaldıran penaltı, öyle bir penaltıyı nasıl verebiliyorsun? Ya da Başakşehir 3-2 galipken verebiliyorsan ya da maç o dakikada berabere iken verebiliyorsan ver. Ya da her yerde verebiliyorsan penaltıyı ver. Ancak skor 5-3. Son dakikalar diye penaltıyı veremezsin, vermemen gerekiyor. Uzatmaların bu kadar 6 dakika olmasının sebebi kesinlikle Alanyaspor takımı değildir. Daha çok oynamaya çalışan, ayakta kalan takım da Alanyaspor. Daha çok oynamaya çalışan takımdı ve 6 dakika sonrasında artı 2 dakika uzatma. Yani aslında oralara biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Galipken de bunları söyleyebilmek gerekiyor. Mağlupken zaten dediğim gibi çok fazla yakınıyoruz, dile getiriyoruz ama bizim için çok keyifli bir maçtı. Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok iyi bir galibiyet aldık."
Gelecek hafta Göztepe karşısında 5 eksikle oynayacaklarını belirten Uğurlu, Göztepe'nin ligin en iyi takımlarından biri olduğunu ve kendilerini gelecek hafta ciddi bir problemin beklediğini dile getirdi.
Uğurlu, Göztepe karşısında da galibiyeti hedefleyeceklerini ifade ederek, "Bu şartlarda gitmenin ve galip gelmenin çok kolay olmadığını biliyoruz. Elimizdeki en uygun şartlarda, en uygun imkanlarla deplasmana gidip oradan da iyi bir oyunla puan ya da puanlar almayı istiyoruz." diye konuştu.
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