Alanya'da 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Kapıların zilini çaldıklarını anlatan Pamuk, "Üst katta inemeyenleri de ekipler tahliye etti." dedi.

Binanın birinci katında oturan Cabbar Pamuk, gazetecilere, yangını fark edince üst kattakileri uyarmak için çıkmak istediğini ancak dumandan ilerleyemediğini söyledi.

İtfaiye ekipleri, bir taraftan yangına müdahale ederken bir yandan da yoğun duman kaplayan binada mahsur kalan 5 kişiyi merdiven yardımıyla kurtardı.

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