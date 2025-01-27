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        Türkiye'nin 2024'teki kiraz ihracatının yüzde 43'ü Batı Akdeniz'den

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'den geçen yıl yapılan kiraz ihracatının yüzde 43,3'ü Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz bölgesinden gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 11:10 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:10
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        Türkiye'nin 2024'teki kiraz ihracatının yüzde 43'ü Batı Akdeniz'den
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'den geçen yıl yapılan kiraz ihracatının yüzde 43,3'ü Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz bölgesinden gerçekleştirildi.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, geçen yıl ülke genelinden yurt dışına 210 milyon 20 bin dolarlık kiraz satıldı. Bunun yaklaşık 91 milyon dolarlık kısmı Batı Akdeniz'deki ihracatçılar tarafından yapıldı.

        Geçen yıl yaklaşık 800 milyon dolarlık yaş sebze ve meyve ihraç eden Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin (BAİB), en fazla yurt dışı satışı gerçekleştirdiği ürünler arasında domates ve biberden sonra kiraz üçüncü sırada yer aldı.

        BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, bölgenin yaş meyve ve sebze üretiminde önemli bir paya sahip olduğunu söyledi.

        Batı Akdeniz'in hem ürün miktarı hem de çeşitliliği açısından zengin olduğunu belirten Çavuşoğlu, kiraz gibi belli ürünlerde ülke genelindeki ihracatın büyük bir bölümünü bu bölgenin karşıladığını ifade etti.

        Türkiye'nin sebze ve meyve ihracatında kirazın önemli bir ürün olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, ülke genelinde yurt dışına gönderilen ilk 20 ürün arasında kirazın altıncı sırada yer aldığını bildirdi.

        Bunda Batı Akdeniz'in de etkin rol üstlendiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Bölgemiz kiraz ihracatında hatırı sayılır noktalarda. Yüzde 43 seviyelerinde bir rakama sahibiz. Bu gerçekten çok yüksek oran." dedi.

        Çavuşoğlu, ülke genelinde kiraz üretiminin çok fazla olduğunu, bu doğrultuda ihracatının daha da artabileceğini vurguladı.

        BAİB olarak meyvede 42 ülkeye satış yaptıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Kiraz ihracatında Avrupa ilk sırada geliyor, Almanya açık ara önde. Rusya ve Irak'a yaptığımız ihracat rakamları da göz ardı edilmeyecek miktarlara gelmeye başladı." diye konuştu.

        - Bölge nar ihracatında da iddialı

        Ümit Mirza Çavuşoğlu, kirazın yanı sıra narın ihracatı ve üretiminde bölgenin söz sahibi olduğunu kaydetti.

        Geçen yıl Türkiye'nin nar ihracatının 36,7'sinin Batı Akdeniz'den yapıldığını belirten Çavuşoğlu, narın, ihracatta ilk 5 ürün arasına girdiğini dile getirdi.

        Çavuşoğlu, yurt dışına yapılan yaklaşık 156 milyon dolarlık nar satışının, 57 milyon 229 bin dolarlık kısmının bölgelerinden yapıldığını anlatarak, bu ürünün en fazla Avrupa ve Rusya'ya gönderildiğini bildirdi.

        Yaş meyve ve sebze sektöründe bölgede 610 ihracatçı bulunduğuna değinen Çavuşoğlu, ihracatçıların üreticilerle işbirliği içinde ülkeye giren döviz girdisini artırmaya çalıştığını ifade etti.

        Çavuşoğlu, 2025'ten daha umutlu olduklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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