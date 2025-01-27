Antalya'da motosiklet denetimi yapıldı

Toplam 74 ekip, 163 personelin katılımıyla 27 noktada yapılan uygulamalarda, 634 motosiklet ve 209 araç kontrol edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, motosiklet hırsızlıkları ve motosikletlerin karıştığı suçların azaltılması, şüphelilerin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.