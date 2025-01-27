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        GÜNCELLEME - Alanya'da tadilat yapılan otelde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Alanya ilçesinde tadilat yapılan otelde çıkan yangında, mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 18:16 Güncelleme: 27.01.2025 - 18:16
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        GÜNCELLEME - Alanya'da tadilat yapılan otelde çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde tadilat yapılan otelde çıkan yangında, mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı.

        Cikcilli Mahallesi'ndeki daha önce konut olarak kullanılan ve otele dönüştürülen 10 katlı otelin ilk katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        İnşaatın üst katlarında mahsur kaldığı belirtilen işçilerin kurtarılması için vinç yardımı istendi. Ekipler, bölgede çalışmasını sürdürüyor.

        Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer AA muhabirine, inşaat malzemeleri ile yatak gibi eski eşyaların yandığını ifade etti.

        Otelde onarım yapıldığını anlatan Ürkmezer, "4 kişi vardı kurtarıldı, şu an içeride kimse yok. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Burası daha önce otel ve konut olarak kullanılmış. Otele çevrilerek, onarım yapılıyormuş. Zeminle birlikte 10 katlı bir yer. İki bloktan oluşuyor, yangın iki bloğa da sıçramış. Sadece 3 kişi dumandan etkilendi, sağlık durumları iyi. Yangının çevresindeki binaları tehdit eden bir durum ya da tahliye söz konusu değil." diye konuştu.

        Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de yangını kontrol altına almak için bütün itfaiye ekibinin özverili çalıştığını söyledi.

        İşçilerin kurtarıldığını belirten Özçelik, "Toplam 4 işçimiz kalmıştı, kurtarıldı. Yangın, ilk bilgilere göre inşaat çalışması sırasında kaynak ateşinin sünger yatakların üzerine düşmesi sonucu başlamış, kesin değil ön bilgi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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