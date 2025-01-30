Türkiye Özel Okullar Derneğince, "Türkiye'de ve Dünyada Özel Okullar" temasıyla düzenlenen "23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu" başladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katılımıyla Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, özel okul velisi olarak bazı konulara değinmek istediğini söyledi.

Özel okul velilerinin özellikle kaliteli öğle yemeği, kaliteli eğitim ve yabancı dil istediğini anlatan Şahin, "Özel okul velisi, çocuklarına çok iyi yabancı dil öğretilmesini bekler. Dolayısıyla kaliteli eğitim ve yabancı dil konusunda çok hassasız. Özel okullarda özel eğitim olsun isteriz. Kendisini toplumunu geliştirerek, devam ettiren ahlaklı, vatanına, milletine, memleketine faydalı çocuklar yetişsin isteriz." diye konuştu.

Şahin, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yangında hepimiz perişan olduk, televizyonlara bakamaz olduk. Birkaç kendini bilmez çıktı, ölenlerin ailelerine ulaşıp, onlarla alay, hakaret eden faaliyetlerde bulunduklarını gördük. Bunlar, 13-19 yaş aralığında eğitim çağındaki ergenlerdi. Bizim hassasiyetimiz insanlığa, ailesine, çevresine duyarlı ahlaklı düzgün insanlar olsunlar. Eğitimin, dönüşümün çok önemli olduğunu, maarif modeline sarılmamız gerektiğine inanıyoruz."

- Eğitimde teknolojinin önemi

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk de dernek olarak 74 yıldır eğitimle ilgili alınan kararların, hayata geçirilen uygulamaların hemen hepsinde, her aşamasında emeği geçmiş bir sivil toplum örgütü olduklarını söyledi.

Bu sürede yıldan yıla daha da büyüyerek güçlendiklerini ancak sorumluluklarının da arttığını anlatan Öztürk, "Bebeklikten genç yetişkin yaşa kadar, bize emanet edilmiş olan evlatlarımıza ve bizlere en değerli varlıklarını emanet eden velilerimize karşı olan sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve bu bilinçle hareket etmekteyiz." ifadelerine yer verdi.

Eğitim camiası olarak, ülkenin dünü, bugünü, geleceği olmaya devam edeceklerini belirten Öztürk, şunları kaydetti: