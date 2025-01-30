Serik'te özel öğrencilerin mezuniyet hayalleri gerçekleştirildi
Antalya'nın Serik ilçesinde özel öğrenciler için temsili mezuniyet ve diploma töreni düzenlendi.
Antalya'nın Serik ilçesinde özel öğrenciler için temsili mezuniyet ve diploma töreni düzenlendi.
Serik İşitme Engelliler Derneğince düzenlenen programda, özel öğrencilere hayal ettikleri mesleklerle ilgili cübbe, önlük gibi kıyafetler giydirildi.
Dernek binasındaki törende, öğrencilere diplomaları giydikleri kıyafetlerin temsilcileri tarafından verildi. Özel öğrencilerin ve ailelerin mutlu oldukları gözlendi.
Serik İşitme Engelliler Derneği Başkanı Mahmut Kozan, özel öğrenciler için temsili mezuniyet töreninin önemini anlattı.
Derneğin yönetim kurulu üyesi Fatma Çelik ise özel eğitim öğrencilerine daha önce söz verdikleri mezuniyet törenini meslek hayalleriyle gerçekleştirdiklerini ifade etti.
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